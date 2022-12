Il noto giornalista ed esperto di tattica, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Tele A per dire la sua sulla sconfitta del Napoli contro il Villareal. Queste le sue parole: “Gli azzurri hanno adottato un nuovo stile tattico nel match amichevole. I partenopei hanno cercato di pressare alto gli spagnoli ma senza riuscirci benissimo. Per fare un gioco del genere bisogna essere fisicamente pronti e concentrati per tutta la durata della gara. Le condizioni in cui si trova il Napoli al momento non sono idilliache ed infatti il Villareal ha avuto la meglio mettendo in mostra grandi doti di palleggio. Con il Liverpool al Maradona la musica fu decisamente diversa, Osimhen fu una vera spina nel fianco per i difensori di Klop.

Esperimenti? Spalletti fa benissimo a proporre qualcosa di nuovo! Se non si provano nuove soluzioni in amichevole quando dovrebbe farlo? In campionato non si può rischiare di perdere punti per provare il 4-2-3-1. L’unica nota positiva è che Raspadori, in questo sistema di gioco, rende al massimo del suo potenziale“.