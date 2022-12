Il noto opinionista ed ex calciatore, Daniele Adani, è intervenuto ai microfoni Rai per dire la sua sull’Argentina, salita poche ore fa sul tetto del mondo! Queste le sue parole: “Messi era destinato a vincere questa competizione! Tutta la nazione aveva una marcia in più, Diego Maradona ha dato la forza alla squadra ed alla sua gente. Argentina-Francia è una partita che è già letteratura, entra di diritto tra le sfide più belle della storia del calcio“.