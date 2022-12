Oggi, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, sul sito, ha parlato Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo: in queste settimane si parla di un rinnovo in bilico per la Roma, e su Zaniolo ci sono alcune voci relative al Napoli.

Vigorelli ha spiegato in che rapporti è con la Roma e ha precisato quali sono le richieste del suo assistito:

“Abbiamo un ottimo rapporto con la Roma e con Tiago Pinto, ma si parlerà più avanti del rinnovo. Ora Nicolò si concentri sul campo”.

Poi, sulle richieste che chiede, ha svelato:

“Non voglio parlare di cifre, ma quest’anno la Roma ha valutato in maniera importante e noi chiederemo un ingaggio proporzionale a quel valore che la Roma ha fatto sul giocatore”.