Kim sbotta: “Troppe voci in giro su di me mi infastidiscono, sono a Napoli da soli sei mesi”

Kim Min-jae ha parlato a You Quiz in Corea su alcune voci di mercato riguardanti il suo futuro, approfittando dell’occasione concessagli per dare adito ad un vero sfogo.

Il difensore coreano si è soffermato sul comportamento di diversi giornalisti, che hanno alimentato voci sul suo conto: “Non sono solito rilasciare interviste anche perchè mi hanno infastidito alcuni rumors su di me. Sono al Napoli da soli sei mesi, eppure ci sono tantissime voci di mercato che mi riguardano”. Parole dirette quelle del sudcoreano, che ha voluto così mettere fine al flusso di informazioni che riguardavano un interesse di alcune big europee.