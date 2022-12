Il difensore dell’Udinese, Jaka Bijol, ha rilasciato una lunga intervista alla nota pagina social “Chiamarsi Bomber” in cui ha toccato più temi. Qui le sue parole: “Ho giocato a centrocampo ma da quando sono passato in difesa mi concentro solo su quello. All’Udinese sto vivendo momenti fantastici, il goal contro l’Inter resterà tra i più iconici della mia carriera. Miglior attaccante in Serie A? Ce ne sono tantissimi ma nell’ultimo match ho avuto tanta difficoltà contro Victor Osimhen! Il centravanti del Napoli è dotato di una velocità fuori dal comune e sa benissimo come usarla per attaccare gli spazi e mettere in difficoltà le difese avversarie“.