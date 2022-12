Il noto ex attaccante ed allenatore della Reggina, Filippo Inzaghi, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport nella quale si è soffermato anche su Giacomo Raspadori. Queste le sue parole: “Partendo dal presupposto che Mancini non ha alcun bisogno di consigli, vedrei molto bene Raspadori in tandem con Immobile. L’attacco della Nazionale vanta di straordinari talenti ma Raspadori mi piace tantissimo! Il calciatore del Napoli può fare sia la prima che la seconda punta. Sa servire in maniera impeccabile i compagni ma sa anche segnare ed è per questo che penso sia perfetto. Fossi io il commissario tecnico della Nazionale proporrei un 4-3-2-1 con Immobile e Raspadori d’avanti“.