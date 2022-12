Sky Sport – Calabria: “Vogliamo la seconda stella! Napoli? Vi dico la mia”

Il capitano del Milan, Davide Calabria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul suo rientro dall’infortunio e sulla lotta scudetto. Queste le sue parole: “Da inizio campionato abbiamo un solo obiettivo, conquistare la seconda stella! Sarà più complicato dell’anno scorso indubbiamente, nessuno si aspettava un Napoli così forte ma siamo fiduciosi in vista di gennaio. I partenopei hanno tanti scontri diretti e noi non abbiamo ulteriori obiettivi se non vincere. Nel frattempo, ho recuperato dall’infortunio ed approfitterò di queste settimane per rientrare nelle migliori condizioni“.