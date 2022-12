Giuffredi: “Olivera? Per Mario Rui la sua presenza è uno stimolo, vi spiego”

Il noto agente e procuratore, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul dualismo tra Mario Rui e Mathias Olivera. Queste le sue parole: “Nel calcio moderno è impossibile giocare tutte e 50 le partite che compongono la stagione! Per una squadra di alto livello, quale è il Napoli, avere due giocatori di assoluta affidabilità nello stesso ruolo è essenziale!

Mario Rui? Non risente minimamente dell’acquisto di Mathias Olivera. Anzi, per giocatori del suo carisma, è fondamentale avere un po’ di sana concorrenza. Lo dimostrano i numeri e le statistiche maturate nella stagione corrente. Il portoghese è tra i migliori in Europa e ciò è dovuto anche alla maestria di Spalletti nel scegliere il calciatore giusto in base all’avversario“.