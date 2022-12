Il noto agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul possibile rinnovo del capitano. Queste le sue parole: “La storia del capitano del Napoli è commovente! E’ arrivato in Serie A molto in ritardo, anagraficamente parlando, ma con la sua dedizione ed il suo senso del dovere ha conquistato tutti: Empoli e Napoli. La sua storia deve essere un punto di riferimento per tutti i giovani ragazzi che si approcciano al mondo dei professionisti.

Rinnovo? Il volere di Di Lorenzo è legarsi a vita col Napoli! I discorsi con la società vanno avanti già dalla scorsa estate. Anche da parte loro c’è grande apertura al discorso prolungamento. Con calma procederemo a sviluppare e definire tutti i dettagli“.