Il noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua su Piotr Zielinski dopo l’eliminazione della Polonia. Queste le sue parole: “Ho incontrato Piotr per la prima volta dal vivo e devo dire che mi ha fatto una gran bella impressione! E’ un ragazzo tutto d’un pezzo, molto dedito al lavoro come tutti i migliori professionisti. Mi è dispiaciuto dell’occasione sprecata contro la Francia, segnare agli ottavi contro una delle favorite sarebbe stato davvero magico per il polacco.

Inter-Napoli? Sono sicuro che Spalletti potrà fare affidamento su Zielinski! Piotr è uno degli uomini simbolo del Napoli e sono sicuro che ne è uscito rafforzato dall’esperienza in Qatar“.