Mirko Calemme, giornalista di As, ha detto la sua sulle voci che vedono il Valencia spingere per avere Demme nella città spagnola.

Queste le sue parole a Radio kiss Kiss Napoli:

“Demme è un giocatore che piace tantissimo a Gattuso, tra i due c’era feeling, ma il Napoli lo potrebbe lasciar partire solo se dovesse trovare un sostituto all’altezza! Non dimentichiamo che uno come Demme fa sempre comodo in una squadra”.

Poi, sull’interesse del Real per Lobotka, ha chiosato così:

“Ancelotti lo conosce bene, come i dirigenti del Real, dato che ha giocato con il Celta Vigo. Il suo problema è che ha già 28 anni e io credo che il Real punti su profili più giovani, ma sicuramente è un giocatore che Ancelotti conosce e a cui piace”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.