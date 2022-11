Il noto giornalista de La Repubblica, Antonio Corbo, è intervenuto nel suo solito editoriale per fare il punto sulla sosta del campionato di Serie A. Queste le sue parole: “Sento spesso dire che il Napoli, al ritorno dal Mondiale, non sarà più la stessa squadra di prima. Vorrei però girare la domanda cambiando il soggetto, chi dice che le inseguitrici, dopo la sosta, tornino in forma smagliante pronte a recuperare il distacco dalla capolista?

Gli azzurri hanno espresso un gioco magnifico nella prima parte della stagione, sia per qualità che per freddezza e personalità. Nessuno nega che possa esserci un calo da qui alla fine della stagione ma perché proprio dopo la sosta? I partenopei recupereranno Kvartskhelia e Rrahmani, due calciatori importantissimi nello scacchiere di Spalletti. Soprattutto quello del georgiano è un dettaglio da non sottovalutare“.