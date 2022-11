Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, ha detto la sua sul Napoli e ha esaltato il momento della squadra.

Inoltre, Marchetti ha anche parlato di calciomercato e dei possibili movimenti del mercato di gennaio, in particolare di alcuni giocatori che il Napoli ha in rosa.

Queste le sue parole:

“Non credo che il Napoli si muoverà a gennaio; Demme credo resterà a meno che non chieda la cessione. In tal caso il Napoli andrebbe su un giocatore giovane, su un profilo verde. Kvara? E’ chiaro che sarà fatto un adeguamento a Kvara, c’è già stato un incontro con i manager. Gli sarà aumentato l’ingaggio, ma non credo venga inserita una clausola rescissoria: inserirla vorrebbe dire che stai già pensando a una sua eventuale cessione e ciò sarebbe un segnale negativo”.