Stefano Pioli, tecnico del Milan, oggi ha ricevuto un premio a Parma nel corso di un evento che si è sviluppato lungo il teatro regio. Con i media, Pioli ha fatto anche un bilancio della stagione.

In particolare, il tecnico del Milan fa una riflessione che ingloba anche il Napoli e collega il rendimento della squadra di Spalletti a questa stagione, definita “anomala”.

Queste le sue parole:

“È un campionato anomalo, particolare e difficile: stiamo facendo dei bilanci che non sono corretti, perché ci sono ancora 23 partite e c’è spazio per tutte le squadre. È anomalo anche il cammino del Napoli, sta facendo dei risultati incredibili. Vedere come usciranno i giocatori dal Mondiale e i relativi staff…”.