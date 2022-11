Dopo Luciano Spalletti, anche il ds dell’Eintracht Francoforte ha commentato il sorteggio che vedrà i campioni dell’ultima Europa League fronteggiare il Napoli.

L’uomo mercato dei tedeschi, Markus Krosche, si è detto fiducioso per la sfida e ha spiegato che l’obiettivo dell’Eintracht(per la prima volta nella sua storia agli ottavi di Champions) è arrivare tra le prime 8. Queste le sue parole:

“In definitiva, dovevamo aspettarci di ritrovarci di fronte un avversario difficile da affrontare. Faremo di tutto per passare al turno successivo. Non credo che il Napoli sia super felice di aver preso noi ai sorteggi degli ottavi di Champions League. Sono fiducioso in vista degli ottavi. Il nostro obbiettivo è arrivare almeno ai quarti di finale“.