Massimiliano Allegri ieri ha vinto una partita che potrebbe aver rilanciato la Juventus, perché ha battuto l’Inter quasi 15 mesi dopo aver vinto l’ultima partita contro una big del campionato.

A fine partita, nell’intervista concessa ai microfoni di Dazn, Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se sia possibile rientrare per i bianconeri nella lotta Scudetto, dato che è a soli 4 punti dai rossoneri. Queste le sue parole:

Dieci punti sono tanti o troppi per pensare allo Scudetto?

“In questo momento bisogna vedere chi sta davanti: siamo a due punti dal quarto posto, il campionato è ancora lunga. Il Napoli sta facendo cose straordinarie, ma dopo la sosta non so cosa succeda. L’obiettivo è fare il massimo. Ma sappiamo che ci sono squadre importanti. Non dobbiamo pensare che con la vittoria di stasera si siano risolti tutti i problemi, bisogna migliorare altre situazioni, recuperare altri giocatori e pensare un passettino alla volta”.