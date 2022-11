Antonio Cassano, opinionista della “Bobo Tv”, come ogni lunedì, sulla sua pagina Instagram, mette dei video in cui commenta le partite delle big di Serie A.

Fantantonio ha anche commentato la vittoria di sabato del Napoli, una vittoria non meritata fino in fondo, ma che convince Cassano ancor di più della forza della squadra di Spalletti:

“Atalanta-Napoli, per una volta il Napoli ha vinto non meritando, perché l’Atalanta ha fatto una grandissima partita, traversa, due grandissime parate di Meret e ciò mi fa capire che l’Atalanta è una grandissima squadra: saranno in poche a vincere a Bergamo, vedrete! Il Napoli ha sofferto, ma ha giocato una gara tosta, e ciò mi fa capire che faranno un grande campionato. Al momento, il Napoli è la squadra più convincente in Europa per come lo vedo io: non c’era Kvara, entra Elmas e segna! Grande lavoro di Spalletti, che da leader coinvolge tutti e buon per loro. Il Napoli farà un gran campionato”.