Spalletti a Sky: “Abbiamo retto bene fisicamente, manca poco per essere davvero forti”

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 2-0 ad Anfield contro il Liverpool:

“Abbiamo fatto una grandissima prestazione, per gran parte della partita abbiamo tenuto bene palla. Abbiamo creato delle situazioni pericolose per concludere. La gara è stata in equilibrio totale, non siamo mai andati in affanno. Poi gli episodi alla fine… verso la fine ci siamo accontentati, ho fatto dei cambi che mantenessero la velocità e la freschezza ma non è servito. Il Liverpool è stato bravissimo ad approfittare. La squadra deve crescere? Da un punto di vista della mentalità forse. Però loro sono più bravi a crederci, a mantenere gli stessi ritmi per 90 minuti.

Questo è un gruppo forte. Venire qui, fare la partita che abbiamo fatto per lunghi tratti della gara è sintomo di convinzione e consapevolezza. Per avere un documento che ci dice che siamo davvero forti ci è mancato poco.

Napoli primo nel girone di Champions? Un grandissimo risultato, lo abbiamo condotto in maniera stratosferica, eccezionale. Continuo in Serie A? Oggi fisicamente abbiamo retto molto bene. Usciamo da questa gara con la conferma di essere ancora più forti, dobbiamo solo recuperare delle energie”.