De Giovanni: “Napoli fantastico! Su Maradona e Kvaratskhelia dico questo”

Il noto scrittore e tifoso del Napoli, Maurizio De Giovanni, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 per dire la sua su Kvicha Kvaratskhelia. Queste le sue parole: “C’è qualcosa di bellissimo in questo Napoli. Quando Kvaratskhelia punta l’uomo, lo stadio tira un sospiro proprio come accadeva quando a giocare c’era Maradona! Sia chiaro, non sto paragonando i due calciatori e mai oserei farlo, ma questo dettaglio lo condividono. L’entusiasmo che pervade l’ex San Paolo quando il georgiano ha la palla tra i piedi è magico“.