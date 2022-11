CorrSport – Ferlaino: “Il Napoli? Squadra vera con uno spogliatoio vero”

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport riporta l’intervista rilasciata da Corrado Ferlaino, il presidente di Diego, degli scudetti e della Coppa Uefa.

Queste le sue parole:

“Il Napoli sta giocando molto bene e ha una serie di calciatori molto, molto bravi. Tra l’ altro, Spalletti è riuscito a creare un gioco davvero bello che punta sempre alla vittoria. E poi segna moltissimi gol. Se Maradona sarebbe orgoglioso del Napoli? Sono pienamente d’ accordo.”

Su Kvaratskhelia: “Kvaratskhelia è tra i migliori in Italia. Lui e Leao si contendono il titolo del numero uno sulla fascia sinistra. Non c’ è una parola per definirlo, è come vincere al Totocalcio.

Il Napoli ha osservatori molto, molto bravi, a cominciare da Giuntoli. Sono riusciti a portarlo a casa per pochissimo, una decina di milioni. Complimenti a chi lo ha scoperto.”