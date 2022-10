Lucchesi: “La partita tra Napoli e Roma non verrà vinta dalla migliore, ma dalla più forte nei 90′”

Il dirigente Fabrizio Lucchesi ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live della sfida tra Napoli e Roma di domenica. Secondo il dirigente la partita non verrà vinta dalla squadra migliore, ma da quella più forte nel corso del match. Queste le sue parole: “Sia Spalletti che Mourinho sono due allenatori bravi, la sfida tra i due è esaltante, riescono entrambi ad incidere sulla propria squadra. Il Napoli in questo momento è avanti, ma in partite come queste vince il più forte nei 90′, non la squadra migliore tra le due. Il Napoli merita il primo posto ed è lì con merito, mentre la Roma alterna momenti buoni e altri meno brillanti. Non credo la partita terminerà 0-0 come lo scorso anno”.