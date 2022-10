Cannella: “Colpi come quello di Kvaratskhelia riescono a cambiare la vita di un ds”

Il direttore sportivo Peppe Cannella è intervenuto a Radio Punto Nuovo della situazione che stanno vivendo Napoli e Salernitana. Queste le sue parole sull’acquisto di Kvaratskhelia: “Sia a Napoli che a Salerno ci sono tante pressioni, ma quando si va bene sembra di essere in paradiso. A Salerno c’è un presidente giovane e ambizioso, con una rosa adeguata. Un colpo come Kvaratskhelia riesce a cambiare la vita di un ds, sono colpi svolta carriera, ma il calcio è crudele. Al primo errore, si ritorna al punto di partenza e non si viene più considerati”.