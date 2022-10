KKN – Jacobelli: “Questo Napoli può assolutamente competere per lo Scudetto! E potrebbe essere la mina in Champions”

Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport, ha detto la sua nel programma del lunedì sera su “La città nel pallone” e ha risposto a una domanda che sta diventando un tormentone.

Infatti, Jacobelli ha detto la sua su dove possa arrivare questo Napoli e se possa effettivamente lottare per il titolo. Queste le sue parole:

“E’ chiaro che questa stagione è condizionata da una sosta per il Mondiale, ma il Napoli è la squadra che gioca meglio in Italia! Può lottare benissimo per lo Scudetto, ma secondo me, se continua così, può anche coltivare alcune ambizioni di livello europeo”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.