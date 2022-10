Fabian Ruiz ieri ha giocato le Classique, la sfida tra Psg e Marsiglia, e sta trovando a poco a poco spazio con la squadra parigina di Galtier.

Per quanto riguarda il post partita, Fabian ha parlato in mixed zone e rispetto a un cronista italiano, ha parlato anche del Napoli e se sia felice del primo posto. Queste le sue parole:

“Un pezzo del mio cuore è rimasto a Napoli, voglio sempre il meglio per loro. Sono molto contento per il loro grande inizio, sono primi sia in Serie A sia in Champions. Ho amici là e voglio sempre il bene per loro”.