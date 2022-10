DAZN – Thiago Motta: “Soddisfatto per la prestazione, grande rammarico per la sconfitta. Napoli? Dico questo”

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, è intervenuto ai microfoni di DAZN per dire la sua sul match di campionato contro il Napoli tenutosi oggi, alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona. Queste le sue parole: “Arrivavamo qui con la grande assenza di Arnautovic ma Zirkzee ha fatto benissimo. Sono contentissimo di avere problemi al momento della scelta degli undici titolari, i ragazzi hanno lavorato benissimo in questa settimana ed i risultati si sono visti in campo.

Sono orgoglioso della squadra e del match nel suo complesso! Abbiamo messo in difficoltà il Napoli a casa sua, aspetto non da sottovalutare visto che è tra le squadre più in forma d’Europa. C’è grande rammarico per la sconfitta viste le tante occasioni che abbiamo creato. Match come questo ci fanno riflettere, se abbiamo tenuto testa al Napoli possiamo vincere contro chiunque. Il segreto è tutto nel lavoro, nel sacrificio e la continuità. Siamo riusciti a mettere in campo una prestazione del genere perché c’è stata parecchia dedizione durante tutto l’arco della settimana“.