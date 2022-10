Roma – Savoldi: “Spalletti grande allenatore. Rigori? Oggi sono aumentati”

Giuseppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di Luciano Spalletti e della partita di domani tra Napoli e Bologna, entrambe sue ex squadre.

Le sue parole: “Luciano Spalletti è un grande allenatore e saprà creare le giuste contromosse ad eventuali ‘gabbie’ preparate per Kvaratskhelia. Il Napoli potrebbe contrattaccare spingendo dal lato opposto, così da sorprendere i granata sulla loro sinistra”

Ha parlato inoltre di Simeone come rigorista: “Bisogna avere delle qualità mentali, la concentrazione e la convinzione di sé in ogni momento. Non bisogna lasciarsi trasportare dalle emozioni. Serve tanto allenamento. Castellini e Carmignani erano sempre disponibili a farmi esercitare dal dischetto. Nel calcio moderno, sono aumentati i rigori e le possibilità di segnare dagli undici metri. Non è detto che il rigorista debba essere fisso”