Roma – Savoldi: “Simeone? Nato per fare gol, un peccato trascurarlo”

Il quotidiano Roma riporta l’intervista a Beppe Savoldi, ex attaccante di Napoli e Bologna, che dice la sua in merito all’ottimo inizio di stagione dei partenopei.

Savoldi ha dichiarato:

“Un inizio di stagione straordinario e inaspettato. Spalletti è rimasto e ha avuto modo di raccogliere i frutti del lavoro fatto nella scorsa stagione. Ed evidentemente questa rosa rinnovata entra particolarmente nelle sue corde. Il Napoli ha un reparto offensivo fortissimo. Osimhen, Kvaratskhelia. E poi Raspadori e Simeone, per non parlare di Lozano e Politano. Poche squadre in Europa hanno giocatori così forti tutti insieme.”

Ha inoltre aggiunto un suo parere su Simeone: “Simeone è nato per fare gol. Riesce ad intuire in modo naturale dove la palla può arrivare e si mette nelle condizioni per poter battere a rete. La bravura nei gol di Simeone sta nella preparazione. La parte difficile sta nel capire dove arriverà la palla e lui è fenomenale in questo. Mi piace molto il suo atteggiamento. Non è mai partito titolare, eppure il suo rendimento è stato ottimo. Sarebbe un peccato trascurarlo ora che torna Osimhen.”