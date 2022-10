Antonio Cassano, commentatore della Bobo Tv, ha detto la sua sul Napoli nel corso della puntata di ieri su “Twitch”.

In primis, Cassano ha detto la sua su Spalletti, tecnico che ha sempre elogiato e che ha definito “geniale” in diverse puntate. Ieri, l’ex calciatore ha di nuovo elogiato il tecnico toscano e ha fatto un paragone con il Napoli di Sarri:

“Il Napoli mi impressiona molto, ma se ne parla poco di questa squadra e di Spalletti, che, siccome non dà confidenza ai giornalisti, lo fanno passare per meno bravo rispetto a quello che è. Ma Spalletti sta giocando un calcio bellissimo, forse anche più bello rispetto a quello di Sarri, in quanto con Sarri era un Napoli prevedibile, invece questo è totalmente imprevedibile”.

Poi, ha chiosato parlando di tre singoli:

“Kvara fenomeno, Kim non è tanto esaltato ma ha sostituito Koulibaly e nessuno sta sentendo la mancanza di KK. E’ un animale sul corto e sul lungo, non sbaglia mai partita ed intervento. Io me li sto godendo questi giocatori, perché Kvara, Kim, lo stesso Lobotka andranno via in qualche big europea”.