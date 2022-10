Nel post partita di Napoli– Ajax, è intervenuto su Tele A, Mimmo Malfitano. A seguire le sue dichiarazioni:

“Quest’anno penso che non ci possano essere alibi. Il Napoli ha una squadra con 18/19 giocatori pronti e validi. Quanto basta per sconfiggere la concorrenza e tutte le antagoniste. Sono un gruppo che gira e la Champions penso che sia la prova più grande. A differenza degli altri anni sono completi come organico. Con queste condizioni sono sicuro che si possa arrivare in alto in ogni competizione. Sono contento e soddisfatto di Zielinski. Finalmente mi sembra tornato in forma e soprattutto in un ruolo di sua competenza, la mezzala di centrocampo”.

Dunque ci sono davvero le condizioni per portare qualche trofeo all’ombra del Vesuvio? Lo auspichiamo davvero.