Intervistato da Radio Rai, Giampaolo Pozzo, presidente dell’Udinese, ha commentato il grande avvio della sua squadra esprimendosi anche, sul delicato argomento, Scudetto. Ecco le sue parole:

“È una bella competizione fra quattro, cinque squadre, vediamo come andrà fino alla pausa per il mondiale. Il Napoli è in grande salute, così come il Milan. Ovviamente c’è anche l’Udinese!”