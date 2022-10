Dazn – Borja Valero: “Guardando il Napoli vorrei che il campionato non si fermasse per il Mondiale, vi spiego”

Il noto ex centrocampista della Fiorentina e non solo, Borja Valero, è intervenuto ai microfoni di DAZN per dire la sua sul Napoli al termine del match con la Cremonese. Queste le sue parole: “Guardando gli azzurri vorrei che il campionato non si fermasse per il Mondiale! Il Napoli ha degli equilibri straordinari, soprattutto a centrocampo. Anguissa e Lobotka sono una gioia per gli occhi ma è da sottolineare anche il lavoro di Di Lorenzo. Il terzino si alza parecchio quando Politano si allarga, andando ad occupare le zone che competerebbero ad una mezzala“.