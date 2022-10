Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport parla dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Il giocatore ha rilasciato un’intervista al quotidiano, dove parla della squadra ma anche del rapporto con l’allenatore Luciano Spalletti.

Queste le sue parole: “Il Napoli è una squadra piena di giocatori molto forti, molto bravi: se continuiamo così possiamo arrivare più in alto di quanto pensino tutti. Per me ogni vittoria è un sogno: ad Amsterdam come al Maradona è stato magnifico, ma dobbiamo lavorare ancora tanto, sempre di più.”

Sull’allenatore: “Spalletti è davvero un grande allenatore. Molto, molto bravo: mi guarda da fuori e mi dice cosa sto facendo nella maniera giusta e cosa sto sbagliando. Mi fa migliorare. È un maestro.”