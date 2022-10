Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli e opinionista di DAZN, ha parlato a Radio Kiss Kiss del rientro di Osimhen e la nuova disposizione degli azzurri. Ecco le parole dell’ex attaccante:

“Il Napoli ora è perfetto. Gira in modo continuo e impeccabile. Osimhen anche se rientra non giocherà subito secondo me, rovinerebbe quegli ingranaggi che stanno andando a meraviglia. Infatti penso che Spalletti voglia guardarsi attorno e vedere la veridicità dei fatti, attualmente non ha senso stravolgere tutto e smontare una macchina perfetta. Simeone lo scorso anno ha segnato 17 gol esclusi i rigori. Mi piace perché non si arrende mai senza pensare ai minuti che gioca. Per me rappresenta l’attaccante perfetto per la squadra. Raspadori ha 20 anni e non avrà mai problemi di sovraccarico. Con Raspadori perdi fisicità ma ti spiana la via a mille opzioni. Inoltre è duttile perché può giocare da esterno. Spalletti sa che staccare la spina ora significa soffocarsi con le sue stesse mani.