L’ex Younes: “Napoli e Ajax passeranno il turno, ecco chi vincerà domani”

Intervistato da Ajax Life, l’ex giocatore del Napoli, Amin Younes ha parlato del suo periodo in Italia e ha pronosticato il risultato tra Ajax e Napoli.

SUL PERIODO A NAPOLI – “Un grande periodo, è un club molto emozionante, i tifosi vivono per la squadra, spendono tutti i soldi che gli rimangono per andare allo stadio. Se non vinci, si faranno sentire, se invece vinci, ti porteranno sulle spalle”.

SU AJAX-NAPOLI – “Sono due squadre brave con la palla, il livello è alto. In Italia tutti sono sempre molto colpiti dai giocatori che vengono dall’Ajax, è un club con molta risonanza in Europa. Penso che passeranno entrambe, lasciandosi dietro il Liverpool. Secondo me vince 3-2 l’Ajax, a Napoli pareggeranno 2-2.”