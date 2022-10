Fabio Galante, ex calciatore dell’Inter, è intervenuto nel corso della trasmissione “La città del pallone“, che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

In particolare, Galante ha risposto a una domanda di Walter De Maggio, su se il Napoli sia la squadra più forte del campionato:

“Insieme al Milan. Milan e Napoli sono due squadre che sono piene di giovani, che giocano bene, che hanno idee chiare e che hanno giocatori forti: è vero che gli allenatori sono importanti, e devo dirlo altrimenti il mio amico Luciano mi gonfia quando mi vede, ma hanno delle rose complete, con giocatori forti”.

Ma secondo te non è un Milan Leao-dipendente?

“Il Milan è una squadra forte, che innanzitutto sa reagire alle difficoltà, come ha dimostrato ad Empoli. Devo dire che è vero che Leao è un giocatore fondamentale, ma la squadra rossonera ha già avuto tante assenze e ha fronteggiato bene, vincendo lo Scudetto l’anno scorso. Napoli e Milan, ripeto, sono le squadre meglio assortite in Italia. E sono rimasto impressionato negli azzurri da Kim, perché si è subito adattato al nostro campionato”

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.