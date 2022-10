Altro record di parità di sesso battuto. Per la prima volta nella storia della Serie A, un arbitro donna ha diretto Sassuolo – Salernitana. Grande passo in avanti per la Lega. Ma qual è stato il giudizio di un grande ex arbitro, come Cesari, su Caputi?

Di seguito le sue parole:

“A Ferrieri Caputi assegno un bel 6,5. Una sufficienza piena perchè alla base ha dimostrato di avere una buona preparazione fisica e atletica. In campo ha evidenziato una grande autorevolezza tecnica e disciplinare. Ha fischiato ben 18 falli di cui un rigore e punito con 2 cartellini gialli. Per tutta la partita si è mossa bene mantenendo sempre posizioni adatte e utili a capire la dinamica delle azioni tutto questo grazie al senso tattico e alla lettura dell’azione”.

Buona la prima per la giovane Caputi, la quale ha aperto un varco ad una nuova figura nel calcio dei grandi.