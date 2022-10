Nella trasmissione di Canale 21, Chiariello, noto volto giornalistico, ha elogiato Spalletti per un gesto in particolare. Queste le sue parole:

“Mister Spalletti va adorato per quello che ha fatto. Si è presentato in conferenza con due rose per rendere omaggio alle ragazze iraniane uccise. Da quando seguo il Napoli questo è uno dei gesti più commoventi e belli che abbia mai vissuto e visto. Un gesto che merita gli applausi e francamente io mi sento in dovere di dirgli grazie. Ha dato una prova della sua sensibilità lasciando una scia da seguire in un mondo sempre più brutto ed ingiusto. A Ciampino ad esempio, l’altro giorno durante una partita di calcio a 5, c’è stato uno scontro tra tifosi con tanto di critiche ai napoletani. Ovviamente i napoletani hanno pagato per causa dei pregiudizi circolanti sulla città di Napoli. Sono atti da condannare a tutti i costi”.