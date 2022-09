Fabio Caressa, opinionista e telecronista per sky sport, ha parlato della coppia difensiva del Napoli sul suo canale Youtube: “La coppia Kim-Rrahmani mi ha francamente sorpreso. Io pensavo che il Napoli, che ha sempre avuto uno molto esperto che aiutava l’altro difensore, potesse andare in difficoltà con Rrahmani che è cresciuto ma ancora non credevo potesse diventare leader e uno come Kim. Invece Kim sta facendo molto meglio di quello che pensassi proprio a livello di personalità”.