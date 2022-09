Sergio: “Napoli da scudetto. Mario Rui? Era sottovalutato”

Il doppio ex di Napoli e Torino, Raffaele Sergio, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport: “Il Torino è tosto, non sarà una gara facile per la squadra di Spalletti. Juric ama aggredire l’avversario e giocarsela uomo contro uomo. Per vincere servirà pazienza e sfruttare la qualità dei singoli. Il Napoli è ovviamente favorito.

Chi tra Raspadori e Simeone? Uno dei due va bene comunque, il primo è carico dopo i due gol in nazionale, il secondo più riposato. Magari giocano entrambi nel corso della partita

Mario Rui? Non mi sorprende il suo rendimento, è sempre stato un ottimo terzino, doveva acquistare solo sicurezza e ottenere fiducia, negli scorsi anni è stato sottovalutato

Napoli da scudetto? Ha una grande qualità, grazie anche all’ottimo mercato. Oltre che dimostrare personalità, per arrivare sino in fondo deve crederci con tutte le forze”.