Kvaratskhelia, l’agente: “È un ragazzo maturo per la sua età. Scudetto? È consapevole dei sogni della piazza”

Gennaro Di Nardo, agente italiano di Khvicha Kvaratskhelia, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Kvara sta bene ed è felice di essere tornato in Georgia dopo l’esperienza al Napoli. Essendo della città gli posso consigliare sulle dinamiche, in un gruppo di agenti che lavorano benissimo. La città va spiegata, ma ci sono similitudini con la Georgia. In Georgia seguono tutti il Napoli, credo che in tanti verranno in città. Ci sarà un bello scambio con questa nazione”.

“La sua vita privata? È un ragazzo serio, educato e di principi. Ha scelto di vivere vicino al centro sportivo, dimostrando di essere molto maturo per la sua età. È anche sostenuto da una splendida famiglia che lo aiuterà. Lui è sereno, gli piace quel che sta vivendo e potrà sempre farsi trovare pronto. Pressione? Sì, ma è sempre sereno e consapevole”.

“Impatto con la città? Ha visto qualcosina, ma ora girare sarà sempre più difficile. Adora la cucina italiana, anche se mi ha consigliato quella georgiana. Gli piace il mare, Posillipo, e lo vedo sempre più affascinato dalla città”.

“Scudetto? È consapevole che la piazza lo sogni. Sta prendendo sempre più coscienza, ma lo vive in maniera serena. Napoli era già conosciuta e lui sa tutto di aspettative e di Maradona”.