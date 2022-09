Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, colui che ha capitanato il club alla vittoria di due Scudetti, oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ospite nel programma di De Maggio, Ferlaino ha detto la sua su questo Napoli e ha commentato il paragone tra questo Napoli e il suo Napoli:

“La squadra ha vinto una vittoria, è una vittoria importante, ma siamo agli inizi di una stagione atipica, perché ora c’è la sosta, poi ci sarà il Mondiale e quindi è difficile paragonare questa stagione a quella stagione in cui vincemmo a Torino con la Juve per 1-3. Paragonare quella vittoria a quella di ieri è sbagliato, come è sbagliato già rimarcare il duello tra Milan e Napoli rievocando quelli degli anni ’80”

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.