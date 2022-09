Luigi De Canio, ex allenatore tra le altre del Napoli, ha fatto i complimenti alla squadra di Spalletti, dopo la grande settimana dove c’è stato l’en plein di vittorie contro Lazio, Liverpool e Spezia.

L’ex tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb e ha rilasciato queste dichiarazioni:

Il Napoli è partito forte può lottare per lo scudetto?

“La squadra è stata rifondata e questa è una vittoria di De Laurentiis dopo le tante critiche avute in estate. Ha fatto quello che doveva fare alla fine di un ciclo. In Napoli può essere protagonista di una annata importante.”