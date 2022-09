Franco Ordine, noto giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione di “Pressing” e ha detto la sua sulla sfida Milan-Napoli.

Questa bellissima sfida sarà un bello spot per la Serie A, ma in cui mancheranno Leao e Osimhen: Ordine ha detto la sua su chi perde di più.

“E’ evidente che il Milan ci rimette di più, in quanto il Napoli ha Raspadori e Simeone, mentre per sostituire Leao nei rossoneri, che è la loro arma letale, non c’è neanche Rebic. Ha detto Pioli che vedrà di inventarsi qualcosa, ma si deve inventare una mandrakata per vincere la gara”.

Fonte: Mediaset.