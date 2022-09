Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale e anche mister del Napoli, ha commentato le ultime in casa azzurra. Queste le parole dell’ex Torino: “Il titolo quest’anno sarà una corsa a due, Napoli e Milan, se la giocheranno fino alla fine con determinazione e continuità. Le altre non sono competitive come loro; Inter con diverse lagune e difetti, Roma, non competitiva per il titolo. Secondo me ci divertiremo tantissimo se continuano così. I partenopei mi hanno impressionato fin dalla prima giornata. Il Liverpool è sicuramente un avversario che, se battuto, porta euforia e tanta fiducia oltre alle voci esaltanti. I vari Kvara, Simeone, Kim, Raspadori ecc hanno lasciato a bocca aperta tutti senza far rimpiangere i vecchi pilastri”. Questa la sua breve intervista a Radio Crs.