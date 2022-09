Bruno Pizzul: “Bellissimo veder giocare Kim e Kvara”.

Bruno Pizzul ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del match che stasera giocheranno contro il Liverpool e soprattutto di Kim e Kvaratskhelia. L’ex commentatore delle più storiche imprese calcistiche è rimasto sorpreso dai due neo arrivati, tanto che non crede faranno rimpiangere due come Insigne e Koulibaly. Queste le sue parole ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro: “Koulibaly e Insigne hanno lasciato un grande vuoto in questa squadra, ma Kim e Kvaratskhelia non li stanno facendo rimpiangere ed è bellissimo vederli giocare”.