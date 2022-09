Napoli-Liverpool, Alisson: “Sarà una partita tosta, dovremo dare il 100%!”

Domani è il giorno di Napoli-Liverpool, debutto degli azzurri ai gironi di UEFA Champions League. A riguardo, Alisson, portiere dei reds, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale del club inglese.

Il brasiliano ex-Roma ha detto: “Siamo contenti di tornare a giocare la Champions. Il Napoli ha un grande allenatore. Rispetto al 2018 sono una squadra totalmente diversa. Hanno dei giovani pieni di energia e di talento. Sarà una partita molto difficile e per vincere dobbiamo dare il 100%. Rispetto alle prime uscite stagionali, la mia squadra è cresciuta molto. Nelle prossime partite arriveranno i risultati.”

Il portiere del Liverpool ha anche speso una parola sulla parata che compié contro il Napoli nel 2018. Senza di essa, i reds non avrebbero vinto la Champions quell’anno: “Fu stupefacente. Quel giorno fu bellissimo perché scoprii che mia moglie era incinta. Non dimenticherò mai quella serata, così come i nostri tifosi.”