Kvaratskhelia, l’agente: “È un ragazzo predisposto ad imparare. Juve? Meglio per lui essere venuto a Napoli”

Gennaro Di Nardo, agente italiano di Khvica Kvaratskhelia, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Kvara ha avuto un’ottima capacità di adattamento. Pur essendo georgiano, penso che il calcio sia universale, in campo non ci sono nazioni ma parla il pallone e per ora sta andando tutto bene”.

“Pregiudizi sul suo essere georgiano? Prendere un calciatore da una realtà minore comporta la difficoltà di immaginarlo in un campionato top. Il Napoli però, è stato molto bravo a farlo prendere. Kvara ha giocato in Russia, non un campionato di secondo livello. C’è sempre del rischio per quanto riguarda l’adattamento, ma per ora sta andando tutto bene. Ci saranno anche dei momenti difficili, per cui bisogna farsi trovare pronti”.

“Dove può migliorarsi? È un 2001 che si sta formando fisicamente e l’Italia può dargli tanto dal punto di vista tattico. Il ragazzo è predisposto ad imparare, e in questo Spalletti può migliorarlo tanto. Si è messo da subito a disposizione della squadra, è molto legato e ragiona per la squadra. Queste cose fanno ben sperare”.

“Juve? Paratici l’aveva messo nel mirino, era in fase avanzata, ma è meglio per lui che sia venuto al Napoli”.

“Come è stato scoperto? Parte tutto da Christian Zaccardo, è stato il primo a conoscerlo, così abbiamo iniziato a seguirlo. Il Napoli lo conosceva, poi abbiamo incontrato Giuntoli e Micheli. Khvicha si stava mettendo in mostra già al Rubin Kazan, in Europa già era conosciuto ma il Napoli è stato il club più veloce a bloccarlo”.

“Spalletti? Ha parlato con il ragazzo in fase avanzata di trattativa. Quando il mister fa capire di credere in te, la situazione cambia. Il mister è molto contento di Kvara, ci sono i presupposti per fare bene partita dopo partita”.

“Può diventare rigorista? Non so, ma posso confermare che è un ragazzo splendido con dei principi e che si sta adattando senza fronzoli per la testa”.