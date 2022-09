Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, ha commentato la prova del Napoli contro la Lazio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Per il giornalista, Kvara realizza in campo delle opere d’arte, e le sue giocate sono come dei quadri di Caravaggio. Queste le sue parole:

“La partita di sabato è cambiata sul palo di Kvara, anche la Lazio è rimasta scossa, stordita, da un gesto così potente. Kvara stordisce come quando vidi un Caravaggio per la prima volta. Osimhen con le sue caratteristiche dà un senso unico al Napoli, Simeone e Raspadori hanno qualità diverse”.

Fonte: Radio kiss Kiss Napoli.