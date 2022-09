TMW – Impallomeni: “Chi ben inizia è a metà dell’opera! Napoli? Vi dico la mia”

Il noto giornalista ed ex calciatore, Stefano Impallomeni, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sul momento di forma del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Sarri e la sua Lazio hanno davvero fatto benissimo contro l’Inter, inserendo cambi che hanno completamente cambiato la partita! Contro la Samp, invece, è successo il perfetto contrario. Stessa cosa per il Napoli, Monza e Verona con la squadra già rodata non hanno rappresentato un problema. Se fai troppo turnover però e la partita si mette storta sin dall’inizio, è difficile recuperare! I partenopei con il Lecce non hanno brillato e sono i primi due punti che gli azzurri lasciano in casa contro una neopromossa“.