Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato a DAZN dopo il pareggio del Maradona. Ecco le sue parole: “Non c’è stato molto tempo per preparare la gara, ho scelto di fare molti cambi perchè la squadra deve giocare con ritmo e avevamo speso tanto con l’Empoli. Mi è piaciuta la personalità e il coraggio anche se abbiamo fatto fatica nei primi minuti. Pezzella veniva da un periodo in cui non si era allenato molto, Tuia era reduce da un infortunio. Abbiamo delle cose da mettere bene insieme e i ragazzi devono trovare la condizione giocando perchè non c’è tempo di farlo con gli allenamenti”.

“I ragazzi devono crescere nella gestione di certi momenti. Colombo è un ragazzo che ha grandi potenzialità, ci stiamo lavorando. Deve liberarsi della pressione e del carico, poi dobbiamo adeguarlo a quel ruolo. Deve prendere padronanza del ruolo ma la sua partita mi è piaciuta, so che ha un tiro incredibile e ha fatto un gran gol. Noi stiamo cercando di ricostruire un’identità di squadra perchè abbiamo una squadra giovane ma vogliamo portare tante idee; il gruppo è molto partecipativo, ora c’è da lavorare e mettere alle spalle questo risultato per andare ad affrontare la prossima. Oggi c’è stato un momento in cui dopo l’ingresso di Lobotka ho dovuto mettere una marcature preventiva su di lui, poi riuscendo a portare delle pressioni abbiamo avuto palloni più facili da leggere in verticale, i difensori sono stati bravi anche se la pericolosità del Napoli era alta. Abbiamo tenuto molto bene, soprattutto mentalmente”.